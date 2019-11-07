У садочку на Тернопільщині оригінально відремонтували вбиральню (Фото)

Майже завершився капітальний ремонт однієї з вбиралень дошкільного навчального закладу №7 «Пролісок», що по вул. Кн. В.Великого, 26.

– Хотіли зробити справді капітальний якісний ремонт, який слугуватиме діткам не один рік, – розповідає начальниця управління освіти, молоді та спорту Людмила Поліщук. – Відтак підійшли до виконання робіт серйозно. Замінили стояк водопостачання, встановили сучасну батарею, енергозберігаюче вікно, два бойлери об’ємом 100 та 60 літрів. Загальна сума ремонту – 295 тисяч гривень.

У новій вбиральні є три умивальники, велике дзеркало, два унітази, душ, дві тумбочки, сучасне якісне освітлення. На стінах – великі яскраві картини морських жителів, а вище дзеркала – ручний декоративний розпис. Чортківська міська рада