У Тернопільський став періодично виливають тонни фекалій (відео)



У мене 3 червня був шок від побаченого. Я довго думав писати про це чи ні. Але всьому є межа. Я людина спокійна, але є речі які досить терпіти і мовчки спостерігати. Хотілось би, щоб це відео побачили екологічні інспекції, які спостерігають і контролюють (або тільки роблять вигляд, що це роблять ) стан водойм, екологією рідного краю. Люди, які не тільки мають спостерігати,а і оперативно реагувати на випадки систематичних масових викидів нечистот в тернопільський став. Це витік в став так званої річки Рудки. 3 червня близько 19 год відбувся потужний викид нечистот. В парку якраз відбувалась “Тернопільська дефеляда”, відпочивали на набережній багато людей, які стали свідками того, як в озеро випливла ця купа “лайна”(ДЕКІЛЬКА ТОН), що жахливо смерділо. А саме цікаве,що це відбувається періодично !!!

Ось відео доказ, для тих,хто недобачає цю проблему.

Руслан Олійник