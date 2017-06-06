На Тернопільщині доцент вимагала 200 доларів США за дипломну роботу

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.369-2 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) стосовно доцента кафедри екології одного з вузів області.

Встановлено, що викладач вимагала і отримала 200 доларів США від четвертокурсника інституту в якому працювала, за сприяння у захисті ним дипломної роботи.

Злочин викрито спільно з працівниками СБУ та поліції. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.