У Тернополі біля будинків зводять автогазозаправну станцію (фото)

Мешканці вулиці Морозенка обурені початком будівництва автогазозаправної станції, яку зводять біля їх будинків. Тернополяни побоюються, що небезпечні випари від функціонування об’єкта можуть поширюватися на житлові будови, а також на освітянські, медичні та інші заклади. Щоб запобігти створенню небезпечної для здоров’я ситуації, жителі вулиці звернулися до депутата Тернопільської міської ради по 42-гому округу Михайла Ібрагімова.

«Буквально на відстані 30-ти метрів від житлового будинку зводиться об’єкт високої категорії складності. Люди стурбовані цією ситуацією, вони неодноразово були в мене на прийомі. Як депутат максимально відстоюватиму інтереси тернополян», – каже Михайло Ібрагімов. – «Автогазозаправну станцію будують на вул. Морозенка під вікнами будинку № 1 та неподалік будинків 3, 5; поруч з багатоповерхівками, що на вулиці Симоненка № 6 і на бульварі Вишневецького № 2, 4. Окрім цього, неподалік знаходиться дитсадок № 21 та відділення № 6 міської дитячої поліклініки, дві загальноосвітні школи – № 28 і № 29, а також дитячо-юнацька спортивна школа № 1».

«Коли ми дізналися про будівництво, були обурені і одразу мали чітку позицію, що ми проти зведення такої споруди. Адже її будують дуже близько від багатоповерхівок. Зрозуміло, що загазованість буде. У нас малі діти, вони почнуть хворіти. Навіть неможливо буде вікна відкривати. Тому ми – жителі будинків № 1, 3, 5 звернулися за допомогою до депутата нашого округу пана Михайла Ібрагімова. Це 10-поверхові будівлі, у кожній з них 160 квартир. Після того, як ми оголосили про свій протест, зібрали відповідні підписи, на певний час було призупинено будівництво, але пізніше його відновили. До речі, будівельні роботи вели не вдень, а вночі. Територія огороджена, на даний час роботи не тривають, але будівельний майданчик ніхто не згортає», – каже жителька вул. Морозенка № 3 Любов Полянська.

Із проханням унеможливити будівництво автогазозаправної станції Михайло Ібрагімов подав депутатське звернення на ім’я Байковецького сільського голови Анатолія Кулика.

«Територія, на якій будують автогазозаправну станцію, належить Байковецькій об’єднаній територіальній громаді», – каже Михайло Ібрагімов. – «Поряд із цією територією є смуга земельних ділянок, які до міста вже не відносяться. Вони входили до Шляхтинецької сільради, а нещодавно увійшли у Байковецьку ОТГ. Раніше цими земельними ділянками розпоряджалася райдержадміністрація. Тоді були прийняті рішення, згідно з якими багато об’єктів для розвитку бізнесу були надані суб’єктам господарювання, не враховуючи інтереси мешканців Тернополя», – каже Михайло Ібрагімов. – «Є багато юридичних моментів. Не до кінця зрозумілий рівень повноважень Байковецької сільради щодо цього питання. Дозвіл на будівництво видавали в Києві. Оскільки це об’єкт п’ятої категорії складності, центральні органи прийняли рішення. Є різні аспекти проблеми, а нам треба захищати інтереси тернополян».

Ситуацію будуть вивчати детально. «Ми вимагаємо призупинити будівництво, дати належну оцінку і надалі таких об’єктів не розташовувати. Адже необхідно брати до уваги, що там є багатоповерхові будинки і однозначно це буде шкодити населенню. Треба піклуватися про інтереси громади міста», – наголошує Михайло Ібрагімов. Депутат закликає територіальні громади, які є навколо обласного центру, щоб, приймаючі рішення щодо будівництва різних об’єктів, враховували інтереси й громади Тернополя.