У тернопільський став випустили понад тонну риби

1 170 кілограмів коропа випускають в тернопільський став. Про це повідомив начальник міського управління благоустрою та екології Олег Соколовський, пише Суспільне.

За його словами, це один із десяти етапів очищення водойми. Рекомендації щодо зарибнення ставу замовили у Львівському дослідному “Інституті рибного господарства”.

Рибу випускають поблизу пляжу “Циганка” на вулиці Білецькій. Вага кожної рибини, яку випускають у тернопільський став, – 100 грамів, каже Олег Соколовський. Її закупили в рибгоспі села Ратищі Зборівської громади. На це з міського бюджету витратили 117 тисяч гривень.