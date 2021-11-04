18:21 | 4.11.2021
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Новини Тернополя 

Жінку, яка залишила немовля на смітнику, знайшли

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Особу матері, яка залишила свою новонароджену дитину замерзати на вулиці, оперативно встановили працівники поліції.

Нагадаємо, 2 листопада 14-річна мешканка селища Товсте знайшла  на території місцевого недіючого молокозаводу новонародженого хлопчика.  Дівчинка, проходячи повз закинуту будівлю, почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то помітила сумку, а в ній дитину. Вона забрала її, занесла в найближчий магазин працівники якого викликали поліцію.

Малюка доправили до лікарні з переохолодженням,  загрози його життю наразі немає.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські знайшли матір немовляти. Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділення поліції №4(м. Заліщики) Володимир Остафійчук, нею виявилася 31-річна мешканка одного з сіл Чортківського району. Жінка виховує з чоловіком чотирьох дітей, свої дії на даний момент вона пояснити не може.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно ч.2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Слідчі встановлюють детальні обставини протиправного діяння. Триває досудове розслідування. 

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