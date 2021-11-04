Тіло скерували на експертизу: у поліції прокоментували смерть пенсіонерки під час пожежі на Борщівщин

Вранці в Скалі-Подільській біля Борщова внаслідок пожежі загинула 94-річна жінка.

В поліції повідомили, що причина смерті пенсіонерки – отруєння чадним газом. Про подію повідомила соціальний працівник, яка навідувала пенсіонерку. Жінка не змогла достукатися до власниці будинку Вона викликала поліцейських та рятувальників. Двері відчинили, однак, стареньку знайшли без ознак життя.

За попередніми даними, вночі в помешканні через замикання електропроводки від ообігрівача сталося задимлення. Пенсіонерка задихнулася чадним газом під час пожежі.

Тіло загиблої скеровано на експертизу. Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України