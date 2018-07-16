У Тернополі існує клуб, де збираються нумізмати, філателісти і всі, хто любить старовину

Можливо не всі жителі Тернополя знають про те, що в нашому місті існує клуб колекціонерів, де збираються нумізмати, філателісти і всі, хто любить старовину. Тернополяни Олексій і Олександр на громадських засадах керують цим клубом. Він існує вже досить давно, змінив чимало місць свого розташування. Ми вирішили написати трошки про цей клуб, взявши коротке інтерв’ю в його організаторів.

Пан Олександр розповідає, що сюди приходять абсолютно різні люди і за віком, і за соціальним статусом. Хтось, наприклад, збирає монети античних часів, а хтось – середньовіччя, а ще хтось – монети часів існування України. Окрім монет приносять абсолютно різні старожитності – старовинні пляшки, старі підсвічники, фарфорові вироби, металеві вироби. Зараз модно в хаті робити інтер’єр під старовину або під автентику, тому люди люблять ставити вдома якісь старі глечики, чи пляшки з написами, чи старі розписані тарілки, каже пан Олександр.

«Сюди приходять не лише тернополяни, а також приїжджають люди з районів області, зі всієї України і навіть з-за кордону. Тут не є базар, – розповідає пан Олександр. – Адже сюди приходять на консультацію щодо своїх старовинних предметів. Рівень знань – різний. Тут серед нас є навіть науковці, які пишуть наукові статті.»

Пан Олексій, в свою чергу, розповів, що в Києві регулярно щомісячно проводяться зібрання таких шанувальників старовини. Що цікаво, гості з Росії і Білорусі через митні процедури мають деякі ускладнення з тим, щоб туди попасти, каже він.

Тернополянин Віктор часто приходить сюди. От і зараз він приніс старовинну книгу, щоб її оцінили, і, можливо, продав би її, через важкий матеріальний стан на даному етапі свого життя. Він висловлює жаль, що цей клуб не популяризують, не розвивають, не збільшують в масштабах.

Отже, хто зацікавився цією справою, то можете приходити в бар Коза, біля Театрального майдану кожної неділі з 9 до 12 год.

Репортер Галина Жук

ТМЦ-Інфо