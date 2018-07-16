Маленький Версаль, дендропарк в Раю, найбільша гіпсова печера в світі і найкрасивіша неоготична споруда в Україні – найцікавіші місця в Тернопільській області

Тернопільська область багата на історичні та природні місця і пам’ятки.

Маленький Версаль, дендропарк в Раю, найбільша гіпсова печера в світі і найкрасивіша неоготична споруда в Україні – ми зібрали найцікавіші місця в Тернопільській області, про які мало хто чув!

Історичні пам’ятки, красиві та цікаві місця, які варто побачити в Тернопільській області

Палац Вишневецьких

Палац Вишневецьких – головна резиденція XVIII століття князівського роду Вишневецьких.

Розкішний палац в стилі класицизму з елементами французького ренесансу побудував у Вишневці останній з роду Вишневецьких – великий польський магнат Михайло Сервацій.

Над спорудою працювали українські, польські та французькі архітектори протягом 30 років.

Палац засновано на фундаменті середньовічного Вишневецького замку, який неодноразово перебудовувався і розширювався.

На першому поверсі розташовувався дзеркальний зал завдовжки 80 м – точна копія дзеркального залу Версаля, парадний хол був прикрашений білою керамічною плиткою з блакитним малюнком. Від палацу до річки спускалися 3 каскади садів.

У 1744 р маєток перейшов до Мнішек, родичам Вишневецьких. Вони перетворили палац Вишневецьких в першокласну магнатську резиденцію в стилі пізнього рококо з прекрасною картинною галереєю. Палац вважався розкішним на Волині.

Відвідавши Вишневець в 1848 р Оноре де Бальзак назвав його “малим Версалем”.

Зараз це філія заповідника “Замки Тернопільщини”.

З 2005 року ведеться повна реконструкція, в відреставрованих залах вже розміщена невелика експозиція, проводяться екскурсії.

Адреса: Тернопільська область, м Вишневець.

Збаражський замок

Прекрасно збережений Збаразький замок протягом століть служив резиденцією литовських князів і польських шляхтичів.

Будівництво нової твердині замість зруйнованої татарами фортеці в Старому Збаражі почали 1620 році князі Христофор і Юрій Збаразькі, замовивши у Венеції проект відомого архітектора Скамоцці.

У XVII ст. нові господарі Збаразького замку, князі Вишневецькі зміцнили його чотирма бастіонами. У 1649 р замок витримав семитижневу облогу козацького війська Богдана Хмельницького, а в 1734 був захоплений гайдамаками.

Магнати Потоцькі в XVIII в. перетворили військову твердиню в звичайний палацовий маєток. Протягом першої половини XX ст. споруда сильно постраждала під час війн, і тільки в 1985 р була завершена реставрація.

У приміщеннях розгорнута археологічна та етнографічна експозиції, виставлена колекція зброї, демонструються унікальні роботи різьбяра по дереву В. Лупійчука, йде створення діорами “Облога 1649 року”.

Адреса: Тернопільська область, м Збараж

Василіанський монастир в Бучачі

Монастир побудовано для отців василіан, яких в XVIII в. запросив до міста С. Потоцький для заснування богословської школи.

Центральною спорудою комплексу є барокова Хрестовоздвиженська церква з дзвіницею (арх. І. Шільцер). З двох сторін до неї примикають корпуси келій і василіянської гімназії (зараз Бучацький колегіум ім. Св. Йосафата).

У радянські часи монастир був закритий і руйнувався, проте після 1991 р проведена повна реставрація. Всі будівлі, включаючи гідроелектростанцію на р. Стрипа, відновлені і використовуються по призначення

Адреса: Тернопільська область, м.Бучач,

Домініканський костел в Чорткові

Домініканський костел в Чорткові побудований в стилі неоготики на початку XX ст. на місці старого собору.

Спочатку костел входив в комплекс оборонного домініканського монастиря, оточеного стінами з вежами і бійницями, але перед Першою світовою війною він був повністю перебудований (з тильної сторони зберігся фрагмент оборонного муру).

Домініканський костел в Чорткові вважається одним з найкрасивіших неоготичних споруд в Україні.

Храм є санктуарієм (святим сховищем) ікони Божої Матері Святої Вервиці (Чортківської Богородиці).

За радянської влади костел був закритий, але в 1989 р повернутий домінікацням.

Адреса: Тернопільська область, м Чортків

Місто Заліщики

Один із найкрасивіших панорамних видів в Україні дарує нам місто Заліщики.

Подивитися на вигляд омиваного міста, можна із селища Хрещатик. Як дістатися на майданчик вам з радістю розкажуть місцеві.

Ще в місті Заліщики знаходиться Палац Бруницьких, де зупинявся австрійський імператор Франц II під час подорожі Галичининою. Також було закладено парк площею 5 га, де зараз інує понад 400 видіа дерев.

Садиба збереглася до наших днів, до останнього часу в ній розміщувалося відділення районної лікарні.

Заліщицький парк входить до складу заповідної зони регіонального ландшафтного парку “Дністровський каньйон”.

Свято-Успенська Почаївська Лавра

Свято-Успенська Почаївська лавра – одна з найбільших святинь православного світу, друга за значенням на території України після Києво-Печерської лаври.

У головному вівтарі зберігається чудотворна ікона Божої Матері, подарована монастирю в 1597 р його засновницею – поміщицею А. Гойської.

Адреса: Тернопільська область, м Почаїв

Скалатський замок

Скалатський замок закладено 1630 р польським мечником К. Віхровскім.

Скалатський замок постраждав під час Визвольної війни українського народу, а потім, ще сильніше під час польсько-турецької війни в 1672-75 рр., так, що зовсім втратив оборонне значення.

Відродження Скалатського замку, в якості парадної магнатської резиденції в XVIII в. пов’язане з родом Сципіонів. Нова господиня замку М. Сципіонова з роду Водзіцкіх розпорядилася прилаштувати до східної стіни двоповерховий палацовий корпус і пишно оформити в’їзну браму. Деякий час замок належав Понятовским. У ХІХ ст. на кошти графа М. Розенштока архітектор Т. Талевський реконструював вежі в неоготичному стилі. Споруди сильно постраждали під час двох світових воєн. У 1960 р була проведена консервація руїн.

Лише в останні роки почалася реставрація: територія і збереглися приміщення замку розчищені, над вежами зведені шатрові перекриття, через оборонний рів перекинуто дерев’яний міст. У двох баштах відкрита музейна експозиція: середньовічну зброю, дерев’яні скульптури, картини. Екскурсії проводяться за попередньою домовленістю.

Зараз замок є філією Національного заповідника “Замки Тернопілля“.

Адреса: Тернопільська область, с. Скалат

Колегіум єзуїтів в Кременці

У XVIII-XIX ст. єзуїтський костел був одним з найбільших центрів освіти на подільських і волинських землях.

Монахов-єзуїтів запросив до Кременця князь Я. Вишневецький для створення католицького колегіуму на базі братської школи Богоявленського монастиря.

Адреса: Тернопільська область, м Кременець

Плебанівський міст-віадук

Плебанівський міст-віадук, також відомий як Теребовлянський міст, привертає увагу своїми високими арками на під’їзді до Теребовлі з боку Чернівців.

Дев’ятиарочний кам’яний залізничний міст побудований в 1896 р при прокладанні залізниці Тернопіль – Копичинці. Сконструйований австрійськими інженерами міст добре зберігся до наших днів і продовжує використовуватися за призначенням.

Адреса: Тернопільська область, с. Плебанівка

Палац Вороніна

Палац в стилі англійської неоготики побудований в Білокриниці поміщиком А. Чосновским в сер. XIX ст. на місці оборонного замку, закладеного в XVI князями Збаразькими.

Перший дерев’яний замок спалили татари, після чого Ю. Збаразький відбудував його в камені (збереглися стародавні підвали, земляні вали і один бастіон).

На поч. XIX ст. замок повністю згорів. Поміщик Чосновскій, викупивши Білокриницю у Радзивіллів, реконструював одну з частин замку під парадну резиденцію.

Останній господарем палацу був чиновник київського генерал-губернатора, таємний радник, граф А. Воронін. Після смерті Вороніна, згідно з його заповітом, Білокриницький палац був переданий сільськогосподарському училищу.

Зараз це Кременецький лісотехнічний коледж.

У приміщенні гуртожитку коледжу відкрито невеликий музей історії Білокриниці, коледжу і самого палацу.

Адреса: Тернопільська область, с. Білокриниця

Рай

В Україні роботи є Рай, і він знаходиться в Тернопільській області.

Рай – це назва селища біля містечка Бережани, де знаходиться садиба Потоцьких і неймовірний дендропарк.

Ландшафтний парк зі ставками й мисливський будиночок заклав тут в ХVI ст. магнат Сенявський. За легендою, ідея назвати маєток Раєм пов’язана з іменами Адама Сенявського і його нареченої Єви.

Останнім власником маєтку був Я. Потоцкий.

Адреса: Тернопільська область, с. Рай

Печера Оптимістична

Печера “Оптимістична” – найбільша гіпсова печера в світі!

Протяжність дослідженої частини – 240 км. Це друга за величиною карстова печера, після “Мамонтової” в США, в світі!

Відкрита в 1965 р львівськими спелеологами з клубу “Циклоп”.

“Оптимістична” названа в жарт, оскільки колеги спочатку дуже низько оцінювали шанси першовідкривачів на успіх і називали їх “оптимістами”.

Відвідування Печери “Оптимістична” туристами можливе тільки зі спеціальним спорядженням в супроводі досвідченого інструктора-спелеолога.

У 2012 р в печері відкрили арт-музей.

Адреса: Тернопільська область, с. Королівка

Печера Вертеба

Гіпсова печера Вертеба в Більче-Золотому – одна з найбільших в Європі. Довжина підземних ходів становить 7820 м.

Печера складається з широких галерей, розділених вузькими перемичками.

У V-IV тис. до н.е. печера Вертеба використовувалася людьми в якості притулку в разі небезпеки.

В печері було знайдено понад 300 цілих керамічних судин і величезна кількість фігурок, черепків, кам’яних і кістяних знарядь праці, які відносяться до Трипільської культури. Велика частина з них осіла в різних польських музеях, але деякі предмети можна побачити у Борщівському краєзнавчому музеї.

У Вертебі відкрита печера-музей трипільської культур, де експонується колекція скульптур і кераміки в трипільському стилі.

Адреса: Тернопільська область, с. Більче-Золоте

Костел-усипальниця Сапег

Римо-католицький костел у Більче-Золотому закладено в 1839 р

У нинішньому вигляді відбудований в 1898 р.р. як каплиця-усипальниці роду Сапег, які володіли цими землями.

На фасаді зображено литовський герб нащадків Гедиміна “Погоня” (вершник з мечем) і родовий герб Сапег “Лис” (стріла з подвійною поперечиною). Зараз це храм Св. Параскеви УГКЦ. Костел розташований на території Більче-Золотінецкого парку-пам’ятника садово-паркової архітектури (1800 р 11 га, 46 видів дерев) на місці колишньої садиби, що належала роду Сапег.

На фундаментах палацу Сапег у радянські часи побудували будинок культури.

Адреса: Тернопільська область, с. Більче-Золоте

Автор Світлана Бондаренко

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