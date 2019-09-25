У Тернополі 100 священників грали футбол

24 вересня, в Тернополі відбувся ІV-й міжєпархіальний турнір з міні-футболу серед священнослужителів УГКЦ на честь блаженного священномученика Омеляна Ковча. Турнір, участь у якому взяли дев’ять команд та близько 100 священиків, проходив на футбольних майданчиках Тернопільського національного економічного університету, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

«Спорт є унікальною можливістю обмінюватися дарами, змагатися дарами, спільно, одною командою, священичою командою прославити Господа своїми фізичними талантами, подякувати Богові за дар здоров’я, бігу, бути священиком, бути членом священичої команди, – наголосив у вступному слові єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк). – Це унікальна нагода самим фізично зростати, але й також подати приклад своїм парафіянам здорового способу життя. Господь Бог бажає, щоб ми були здорові, бо здоров’я – це є Божий дар і саме у спорті людина зростає у здоров’ї».

Благословивши отців, владика Теодор побажав радості перебувати у одній команді і змагатися, бо «сьогодні не буде переможців і переможених, всі будуть переможцями». Архиєрей привітав усі команди священиків, особливо тих, які їхали найдовше – команда священиків Закарпаття із Мукачівської єпархії УГКЦ.

Владика зауважив, що сьогодні спорт використовується дуже часто у бізнесових інтересах і тому наголосив, що турнір серед священиків має на меті показати чудову сторону спорту: братня єдність і братня допомога.

Організатором змагань став відділ душпастирства спорту УГКЦ, який очолює священик Стрийської єпархії о. Олег Кобель, за участю о. Михайла Піняги та Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. У футбольних змаганнях взяли участь команди священиків та дияконів із Львівської, Івано-Франківської та Тернопільсько-Зборівської архиєпархій, Самбірсько-Дрогобицької, Хмельницької, Стрийської, Сокальсько-Жовківської, Коломийської й Мукачівської єпархій.

У напруженій, однак чесній та повній поваги до суперника боротьбі, заслужену перемогу здобули священнослужителі Стрийської єпархії. Друге місце посіла команда Львівської архиєпархії, а отці Івано-Франківщини стали третіми. Організатори турніру – команда Тернопільсько-Зборівської архиєпархії – посіли 5 місце.

Після завершення змагань було проведено церемонію нагородження. Команди–призери турніру отримали пам’ятні кубки.