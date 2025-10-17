Героїчна загибель Василя Стефанчука: Сержант ЗСУ, що віддав життя за Україну

29 вересня 2022 року, під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області, загинув бойовий командир, сержант Збройних сил України, Василь Стефанчук (25.04.1974 р.н.). Герой, який воював ще в АТО в 2014-2015 роках, повернувся на передову, аби захистити Україну від російської агресії під час повномасштабного вторгнення.

Відданість і сміливість на полі бою

Василь Стефанчук був справжнім лідером, як на полі бою, так і в житті. Його бойові побратими згадують його як людину, яка була опорою для всіх, на якого можна було покластися в найважчі моменти. Його називали “татом” і завжди захоплювались його відданістю та безмежною відвагою. Бойовий командир стрілецького відділення 1 взводу 5 СР 2СБ 24 ОМБР, Стефанчук не дочекався ротації та був смертельно поранений ворожим снарядом, коли до ротації залишалося кілька годин.

Особисте життя та родина

Василь народився 25 квітня 1974 року, в Тернополі, а проживав у Гаях Шевченківських Байковецької громади, разом із дружиною Світланою і донькою Марією, яких дуже любив. До війни він працював завскладом на приватному підприємстві. У нього залишились батьки, брат Сергій, а також родина, для яких він був справжнім героєм.

Посмертне визнання та вічна пам’ять

Василь Стефанчук став почесним громадянином міста Тернополя (посмертно) 3 жовтня 2022 року за його важливий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і героїзм під час бойових дій. Він виявив неймовірну відданість своєму народу, віддавши своє життя за його свободу. Василь не дожив до перемоги, але зробив усе для того, аби наблизити її.

Вічна слава Герою!

Василь Стефанчук був похований у рідному селі Гаї-Шевченківські Байковецької громади, і пам’ять про нього буде жити в серцях його рідних, побратимів та всієї України.