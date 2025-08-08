У Тернополі частково перекриють рух на вулиці Торговиці

Від 11 до 13 серпня 2025 року у Тернополі проводитимуться роботи з поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Торговиці, на ділянці від «рогатки» до вулиці Оболоня. Роботи триватимуть щодня з 09:00 до 23:00 за умови сприятливих погодних умов.

Під час ремонту буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття проїзної частини. У зв’язку з цим рух транспорту на цій ділянці буде частково перекрито. Водіїв просять врахувати це при плануванні маршруту та дотримуватись встановлених тимчасових обмежень.