Священник Олексій Філюк заявив, що має “три броні”, та отримав повістку від ТЦК

Відомий у соцмережах священник Православної Церкви України Олексій Філюк заявив, що має одразу кілька законних підстав для відстрочки від мобілізації, однак після цього отримав повістку від територіального центру комплектування. Чи з’явився він до ТЦК – невідомо, проте нині далі активно веде свій блог, де розповідає про буденне життя.

Про кількість “броней” Філюк розповів блогерці Марічці Довбенко. В інтерв’ю, яке передувало отриманню повістки, священослужитель пояснював, чому не перебуває на фронті, куди його регулярно відправляли у соцмережах.

За його словами, він має одразу кілька підстав для відстрочки. Священник наголосив на сімейних обставинах, роботі та служінні в церкві, яку, за його словами, віднесено до критичної інфраструктури.

“Я ж дітей не віддам в сиротинець. Якби я був сам, то я був би капеланом і займався духовною опікою для воїнів”, – зазначив він, додавши, що й без цього статусу займається духовною опікою військових.

Зазначимо, що Олексій Філюк виховує п’ятьох дітей, троє з яких є неповнолітніми.

Також священник заявив, що працює в агрофірмі, де передбачене бронювання працівників.

Окремо він згадав про історичну роль священників, наголосивши, що, на його думку, духовенство традиційно не бере участі у бойових діях.

Після виходу інтерв’ю Марічка Довбенко зробила ремарку, що вже після запису розмови Олексій Філюк отримав повістку від ТЦК. Це сталося після похорону загиблого українського військового, на якому був присутній священник.

5 грудня Філюк опублікував відео, в якому показав повістку та розповів обставини її вручення. За його словами, після завершення похорону до нього підійшли представники ТЦК та вручили документ.

“Маю ще повістку до війська. Всьо. Прощайте дорога родино, йду боронити Україну. Похоронили воїна на площі, а після похорону воїна мені вручили повістку. Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав”, – сказав священник у зверненні.

Раніше Філюка неодноразово запитували, чому він досі не на фронті. У відповідь він пояснював, що має законне право на відстрочку. Користувачі звертали увагу, що з чотирьох його усиновлених дітей (уже п’ятеро) двоє є повнолітніми.

Водночас законодавство передбачає, що не підлягають призову під час мобілізації усиновлювачі, які утримують хоча б одну дитину віком до 18 років, якщо до моменту усиновлення вона мала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.