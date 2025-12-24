26 грудня тернополян запрошують на спільну молитву за полеглих Героїв

У Тернополі в останню п’ятницю грудня відбудеться спільна молитва в межах акції пам’яті «Світло молитви в темряві війни». Захід присвячений вшануванню полеглих захисників і захисниць України.

Акція пройде 26 грудня у парку імені Тараса Шевченка біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України». За усталеною традицією у межах поминальної молитви поіменно згадають Героїв, які загинули за Україну в грудні в різні роки війни.

Панахида розпочнеться о 9:00 – одразу після Загальнонаціональної хвилини мовчання. До участі запрошують усіх тернополян, аби спільною молитвою вшанувати пам’ять полеглих воїнів, подякувати їм за мужність і самопожертву та схилити голови перед їхнім подвигом.