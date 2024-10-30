У Тернополі через вантажівку перекинувся Jeeр

Прибувши на місце події, патрульні зʼясували, що водій вантажівки Mercedes під час перелаштування у смугу не впевнився в безпеці маневру, чим створив аварійну ситуацію для водія автомобіля Jeeр. Внаслідок чого легковик перекинувся. На щастя, ніхто не травмувався.