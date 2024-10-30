16:08 | 30.10.2024
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі через вантажівку перекинувся Jeeр

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Сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Микулинецькій.
Прибувши на місце події, патрульні зʼясували, що водій вантажівки Mercedes під час перелаштування у смугу не впевнився в безпеці маневру, чим створив аварійну ситуацію для водія автомобіля Jeeр. Внаслідок чого легковик перекинувся. На щастя, ніхто не травмувався.
👮‍♂️ Поліцейські склали адміністративні матеріали на водія Mercedes та нагадали правила дорожнього руху, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому:
🚘 перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкоди або небезпеки іншим учасникам руху;
🚘 у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися;
🚘 сигнал покажчиками повороту слід подавати завчасно (з урахуванням швидкості): за 50–100 метрів у населених пунктах і за 150–200 метрів поза ними.
Ваша безпека та безпека інших залежать від кожного з нас❗️

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