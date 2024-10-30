У Тернополі через вантажівку перекинувся Jeeр
Сьогодні вранці патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Микулинецькій.
Прибувши на місце події, патрульні зʼясували, що водій вантажівки Mercedes під час перелаштування у смугу не впевнився в безпеці маневру, чим створив аварійну ситуацію для водія автомобіля Jeeр. Внаслідок чого легковик перекинувся. На щастя, ніхто не травмувався.
Поліцейські склали адміністративні матеріали на водія Mercedes та нагадали правила дорожнього руху, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому:
перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкоди або небезпеки іншим учасникам руху;
у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися;
сигнал покажчиками повороту слід подавати завчасно (з урахуванням швидкості): за 50–100 метрів у населених пунктах і за 150–200 метрів поза ними.
Ваша безпека та безпека інших залежать від кожного з нас