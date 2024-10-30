17-річний водій мотоцикла, причетний до смертельної ДТП, постане перед судом

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув неповнолітній.

Аварія трапилася 8 травня близько 9:40 неподалік села Росохач Чортківського району. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече не розминулися водій автомобіля Mitsubishi Pajero та мотоцикліст.

У результаті удару водія мотоцикла Yamaha та його 17-річного пасажира доправили до лікарні. Слідчі поліції встановили, що водій мототранспорту перевищив допустиму швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто.

На момент ДТП пасажир мотоцикла був без шолома. Його життя врятувати медикам не вдалося. Юнак через 7 днів помер у реанімаційному відділенні.

Водій мотоцикла відповідатиме у суді відповідно до частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.