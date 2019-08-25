У Тернополі дітям учасників бойових дій вручено «ранець школяра»

У Тернополі, напередодні початку нового навчального року, діткам-першокласникам учасників бойових дій на Сході України вручено шкільні приладдя та канцтовари. Благодійну акцію організували і провели працівники головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Колектив цієї установи уже три роки поспіль періодично віддає свою одноденну заробітну плату на благочинність.

– Передусім ми опікуємося дітками, батьки яких обороняють України від зазіхань ворога, поки ми тут на мирній території. Ранець школяру від держпродспоживслужби – це така невелика дяка нашим захисникам, – підкреслив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області Василь Хомінець.

Цього разу канцелярське приладдя отримали 28 школярів, батьки яких у різні періоди брали участь у захисті територіальної цілісності України у Донецькій та Луганській областях.