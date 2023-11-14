У Тернополі горіла багатоповерхівка

14 листопада о 01:06 у м. Тернопіль на вул. Морозенка в під’їзді багатоквартирного житлового будинку, біля вхідних дверей квартири, виникла пожежа речей домашнього вжитку, внаслідок якої знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено вхідні двері квартири на загальній площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.