14:36 | 14.11.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі горіла багатоповерхівка

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Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували пожежу в під’їзді багатоквартирного житлового будинку

14 листопада о 01:06 у м. Тернопіль на вул. Морозенка в під’їзді багатоквартирного житлового будинку, біля вхідних дверей квартири, виникла пожежа речей домашнього вжитку, внаслідок якої знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено вхідні двері квартири на загальній площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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