14:37 | 14.11.2023
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Зниклого грибника з Кременеччини знайшли на другий день на Львівщині

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Мешканець села Лосятин Почаївської територіальної громади Кременецького району вийшов в ліс по гриби12 листопада та не повернувся. Зранку, 13 листопада, до пошуків 79-річного чоловіка долучились рятувальники, поліцейські та добровольці.
Як стало відомо «Погляду», близько 16:30 годин 13 листопада, дідусь знайшовся в смт. Підкамінь Бродівського району Львівської області. Виявили його випадкові перехожі, які й подзвонили сину розшукуваного чоловіка. Особа була підтверджена. Дідусь живий-здоровий та знаходиться вдома.

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