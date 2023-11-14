Зниклого грибника з Кременеччини знайшли на другий день на Львівщині

Мешканець села Лосятин Почаївської територіальної громади Кременецького району вийшов в ліс по гриби12 листопада та не повернувся. Зранку, 13 листопада, до пошуків 79-річного чоловіка долучились рятувальники, поліцейські та добровольці.

Як стало відомо «Погляду», близько 16:30 годин 13 листопада, дідусь знайшовся в смт. Підкамінь Бродівського району Львівської області. Виявили його випадкові перехожі, які й подзвонили сину розшукуваного чоловіка. Особа була підтверджена. Дідусь живий-здоровий та знаходиться вдома.

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