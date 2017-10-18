У Тернополі готуватимуть “Команди змін” для об’єднаних громад заходу України

Незабаром у Тернополі стартує проект “Школа локальної демократії” в рамках якої впродовж року, підготують десять “Команд змін” для об’єднаних громад заходу України.

“Школа локальної демократії – це 10 Команд змін з об’єднаних громад Заходу України, які на трьох сесіях ознайомляться з найкращими практиками місцевого самоврядування, навчаться користуватись інструментами участі мешканців у житті громади та спільно працювати над розвитком території, в якій проживають”, – коментує керівник громадської організації Освітньо-аналітичний центр розвитку громад Максим Черкашин.

Між сесіями під керівництвом експертів учасники будуть виконувати практичні завдання у своїх громадах. Найкращі Команди змін візьмуть участь у навчальній поїздці у Польщу, де ознайомляться з роботою органів місцевого самоврядування, управлінням громадою, діяльністю громадських та донорських організацій. Фінальним завершенням Школи буде Форум локальної демократії, на якому учасники презентуватимуть свої досягнення.

Особливістю проекту є те, що Команди змін складатимуться з представника громадського сектору, працівника місцевої ради та депутата. Це допоможе краще зрозуміти одне одного і налагодити конструктивну співпрацю для розвитку своєї громади.

Прийом заявок для учасників розпочнеться 1 листопада 2017 р.

Проект “Школа локальної демократії” реалізовують громадська організація “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” спільно з Тернопільське регіональне відділення Асоціації міст України Тернопільським регіональним відділенням “Асоціації міст України” за підтримки фонду NED ( National Endowment for Democracy).

Джерело: Освітньо-аналітичний центр розвитку громад.