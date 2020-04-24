45 людей з COVID-19 на Тернопільщині – одужали
Згідно з даними обласного лабораторного центру в області з підтвердженим COVID-19 одужали 45 людей:
🔹Монастириський район – 30
🔹Тернопіль – 5
🔹Заліщицький район – 3
🔹Кременецький район – 3
🔹Козівський район -1
🔹Зборівський район -1
🔹Тернопільський район – 1
🔹Бережанський район – 1.
Станом на 24 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 532 випадках діагноз лабораторно підтверджений (499 випадків – дорослі, 33 випадки – діти), з них 7 летальних.