У Тернополі гвардійці затримали підозрілих людей

29 вересня у місті Тернополі, під час служби з охорони громадського порядку, гвардійцями 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України було помічено чоловіка, що вживав алкогольні напої у місцевому парку. Правоохоронці підійшли до чоловіка аби провести з ним бесіду. Під час неї чоловік поводив себе агресивно, усіляко ухиляючись від спілкування. В ході розмови останній зізнався, що має при собі заборонені речовини, а саме паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною зеленого походження.

На місце події була викликана слідча оперативна група. Вага склала 3 грами. Триває слідство.