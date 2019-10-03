Яку дивовижну відповідь з міської ради отримала тернопільська активістка

Нещодавно тернопільська активістка Юлія Мамчак побачила залитий фундамент на газоні на місці зрізаного дерева та подала скаргу на незаконне захоплення території та сформулювала вимогу до ДАБК ТМР про проведення перевірки.

Юлія на скаргу отримала дивовижну відповідь.

Громадянка Мацько Н. О. отримала від ТМР паспорт прив’язки для тимчасової споруди. Натомість залито цементну подушку біля 20 см. А перевірити чи дотриманні вимоги розміщення тимчасових споруд ДАБК не хоче (Докази чемно збираються і керівники окремих управлінь ТМР рано чи пізно отримають кримінальне визначення своєї діяльності) . За моєю ж скаргою муніципальна інспекція виявила самовільне знищення зелених насаджень, за що Мацько Н О оплатила штраф…. А як же паспорт прив’язки на місце з зеленими насадженнями видавали, не знає ніхто. Дива кулуарів ТМР, – каже активістка.



По факту була викликана слідчо-оперативна група, ведеться розслідування. Власник щиро клявся, що споруда тимчасова і в любий момент він ту цементу подушку площею 28 квадратів та завтовшки 20 см забирає з собою…

Так вміти треба. Дивитись в очі і не червоніти, – пише Юлія Мамчак у мережі Фейсбук.