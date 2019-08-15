У Тернополі колегія суддів залишила під вартою підозрюваного у тяжкому злочині, який вбивство знімав на відео

13 серпня 2019 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Валентина Ш. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 2 серпня 2019 року щодо обраної судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудовим розслідуванням 22-річний Валентин Ш. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 КК України, тобто в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, що в силу вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 31 липня 2019 року в обідню пору потерпілий прийшов на квартиру Ш., що на Сонячному масиві м. Тернополі, де разом із підозрюваним вони розпивали спиртні напої. Під вечір на ґрунті неприязних відносин між ними виникла сварки, що переросла у бійку, під час якої підозрюваний завдав потерпілому ножові поранення, заподіявши йому смерть. Процес вбивства знімав на мобільний телефон.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного просив ухвалу слідчого судді скасувати та змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання.

Заслухавши суддю-доповідача, захисника та підозрюваного, думку прокурора, колегія суддів погодилась із висновками суду першої інстанції. Так, обираючи підозрюваному міру запобіжного заходу, місцевий суд належним чином вмотивував своє рішення наявністю ризиків, визначених ст. 177 КПК України, а саме: можливістю переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення,незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а відтак перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування.

Судом прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки Валентин Ш. вчинив злочин із застосуванням насильства, що призвело до смерті потерпілого.

Враховуючи наведене, колегія суддів прийшла до переконання, що апеляційну скаргу захисника підозрюваного слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду — без змін, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.