У Тернополі крадій лапмочок потрапив на відео

Представники підприємств, що обслуговують житловий фонд та прибудинкові території впродовж останніх років активно проводиться заміни ламп розжарення на енергоефективні світлодіодні світильники. Однак, як не сумно констактувати, тернополяни не соромляться цупити із коридорів багатоповерхівок і звичайні «копійчані» лампочки, і світлодіодні світильники.

Це трапляється часто, як на сходових кліиках, так і у підвальних приміщеннях, які тепер служать укриттями. Тому закликаємо тернополян оперативно звертатися у ваші обслуговуючі підприємства, якщо лампочка відсутня, а якщо бачите, що хтось здійснює крадіжку – звертайтеся до поліції.

На відео, яке надіслали комунальним службам, потрапив епізод зухвалої крадіжки невідомим чоловіком лампочки із сходової клітки у багатоповерхівці серед білого дня. Можливо, хтось його впізнає і попросить так більше не робити.