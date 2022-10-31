На Тернопільщині за минулі вихідні в аваріях травмувалося 13 осіб

П’ять дорожньо-транспортних пригод 29-30 жовтня трапилося на дорогах Тернопільщини. З тілесними ушкодженнями до медзакладів звернулося 13 пасажирів.

О 9:42 на автодорозі Городище-Зарваниця-Бучач перекинувся автомобіль ВАЗ. Про це на лінію “102″ повідомила жителька Купчинецької територіальної громади. Жінка сказала, що постраждалих немає. На місце автопригоди виїжджали правоохоронці. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi 80 не переконався в безпечному русі й почав маневр обгону. В результаті, кермувальник ВАЗу 2109 спробував уникнути удару і перекинувся. Водій іномарки відповідатиме у суді згідно зі статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Дев’ятеро пасажирів серед яких малолітня дівчинка, отримали тілесні ушкодження в результаті перекидання рейсового автобуса. Аварія трапилася на дорозі Тернопіль-Скалат близько 19:00. Водій “Еталону”, який рухався за маршрутом Кам’янець-Подільський – Тернопіль не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і перекинувся. За попередніми даними, кермувальник на момент ДТП був тверезим, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 1 статті 286 ККУ.

О 23:20 автопригоду зареєстрували поліцейські в Тернополі. На проспекті Злуки не розминулося три автівки. Водій автомобіля Skoda Superb не дотримався дистанції і врізався в Renault Scenic. Після цього Skodu відкинуло і вона за інерцією протаранила ще й Peugeot Partner.

В результаті аварії до лікарні потрапив водій Renault.

Трьох потерпілих госпіталізувала бригада екстреної меддопомоги в результаті ДТП у Тернопільському районі. Аварія трапилася 30 жовтня о 17:15 на дорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка.

За попередніми даними, водійка SKODA FABIA врізалася в попутне авто марки AUDI А6. Як наслідок – до лікарні потрапили обидва кермувальники та 13-річна пасажирка з SKODA FABIA.

Ще одна автопригода того ж вечора трапилася на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Озерна. Водій автомобіля Ford Cougar не впорався з керуванням та опинився в кюветі. На щастя травмованих у даній ДТП нема.

Слідчі встановлюють причини усіх автопригод.