З першого листопада у Тернопільській області розпочинається заборона на лов риби

З першого листопада 2022 року у Тернопільській області розпочинається заборона на лов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Триватиме вона до початку нерестової заборони на лов водних біоресурсів у 2023 році.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільський області видано відповідний наказ від 31 жовтня 2022 р. № 46 (https://trn.darg.gov.ua/files/12/10_31_nakaz_46.PD F ). В документі зазначено терміни, перелік та межі зимувальних ям у водних об’єктах Тернопільської області. Риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям.

З переліком зимувальних ям у водоймах Тернопільської області можна ознайомитись тут ( https://trn.darg.gov.ua/files/12/10_31_%20perelik.PDF ).

Любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад: судака – 3587 грн, сома — 5117 грн, щуки — 3468 грн, сазана (коропа) — 3706 грн, білого амура —3553 грн, білизни (жереха) — 1649 грн, ляща — 1649 грн, лина — 1598 грн, плітки — 1564 грн, краснопірки — 1564 грн, плоскирки — 1564 грн, карася – 1581 грн тощо.

Залежно від заподіяних збитків (а саме нанесення істотної шкоди), може наступити кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.