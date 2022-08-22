У Тернополі лікарі виходили малюка вагою 560 грам

Щаслива історія маленького Теодора🤍

Життя цього сильного хлопчика з перших секунд випробовувало його на міцність і він – усе зміг. Про це розповідають у Тернопільського обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина».

Малюк народився на 24 тижні з вагою 560 грам. Довгих 67 днів колектив Відділення інтенсивної терапії новонароджених боролись за його життя. Як усі раділи кожнаму мілілітру молока, який засвоював малюк, кожному граму прибавки в масі. Не було меж радості коли Теодор на 45 день почав дихати самостійно. І на третьому місяці життя з вагою 1450 грам, хлопчик був переведений на другий етап виходжування. Але невдовзі лікар – окуліст діагностував у нього важке захворювання очей, яке потребувало негайних дій, – розповідають у медичному закладі.

Батьки Теодорчика продовжили боротьбу за здоров’я сина уже у Львівському обласному неонатальному центрі. Там дитині ввели Анти- VEGF препарат, після чого провели дві лазеркоагуляції. Лікування допомогло і Теодор буде бачити своїх батьків, цей світ, свою Україну.