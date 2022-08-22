У Тернополі заради перемоги рятувальники та правоохоронні органи влаштували велозабіг

20 серпня у Тернополі відбувся велопробіг за участю рятувальників, представників силових структур та правоохоронних органів. Цей захід організований на підтримку Збройних сил України та приурочений до Дня Незалежності України.

Такий велопробіг проводився одночасно на всій території нашої Держави, де не ведуться активні бойові дії. Метою заходу є підтримати та допомогти коштами нашим воїнам, завдяки яким Україна живе і буде жити завжди.

