Лікарня спростовує чутки про критичну нестачу допомоги для військових: офіційна заява адміністрації

У зв’язку з поширенням у соціальних мережах емоційних дописів про начебто критичну нестачу елементарних засобів догляду за пораненими військовими в Тернопільській обласній клінічній лікарні, адміністрація закладу зробила офіційну заяву.

Зокрема, в Instagram-сторіс деяких користувачів були опубліковані фрази на кшталт:

– «хлопці без рук, без ніг лежать без нічого»;

– «в лікарні немає води, чашок, серветок»,

а також оприлюднені заклики до збору допомоги із зазначенням контактів осіб, не пов’язаних із медичним закладом.

☝️ У відповідь на це Тернопільська обласна клінічна лікарня офіційно повідомляє:

Лікарня працює у штатному режимі, забезпечуючи пацієнтів усім необхідним відповідно до медичних стандартів. Будь-яке залучення допомоги здійснюється виключно за погодженням з адміністрацією та через офіційно акредитовані волонтерські організації. Ніхто з адміністрації не звертався до сторонніх осіб із закликами до збору речей чи коштів від імені лікарні або головного лікаря. Неузгоджені публічні збори та заяви можуть вводити людей в оману, шкодити репутації медзакладу та медперсоналу, а також мати правові наслідки.

👉 Адміністрація лікарні наголошує:

Не поширюйте неперевірену інформацію .

Довіряйте лише офіційним джерелам .

Якщо маєте бажання допомогти — звертайтесь напряму до лікарні або через волонтерські організації, з якими заклад співпрацює офіційно.

📌 У воєнний час дезінформація та емоційні маніпуляції можуть становити загрозу не лише репутації, а й безпеці пацієнтів та медиків. Адміністрація залишає за собою право звертатися до правоохоронних органів у разі фіксації подібних порушень.