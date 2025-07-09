Лікарня спростовує чутки про критичну нестачу допомоги для військових: офіційна заява адміністрації
У зв’язку з поширенням у соціальних мережах емоційних дописів про начебто критичну нестачу елементарних засобів догляду за пораненими військовими в Тернопільській обласній клінічній лікарні, адміністрація закладу зробила офіційну заяву.
Зокрема, в Instagram-сторіс деяких користувачів були опубліковані фрази на кшталт:
– «хлопці без рук, без ніг лежать без нічого»;
– «в лікарні немає води, чашок, серветок»,
а також оприлюднені заклики до збору допомоги із зазначенням контактів осіб, не пов’язаних із медичним закладом.
☝️ У відповідь на це Тернопільська обласна клінічна лікарня офіційно повідомляє:
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Лікарня працює у штатному режимі, забезпечуючи пацієнтів усім необхідним відповідно до медичних стандартів.
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Будь-яке залучення допомоги здійснюється виключно за погодженням з адміністрацією та через офіційно акредитовані волонтерські організації.
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Ніхто з адміністрації не звертався до сторонніх осіб із закликами до збору речей чи коштів від імені лікарні або головного лікаря.
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Неузгоджені публічні збори та заяви можуть вводити людей в оману, шкодити репутації медзакладу та медперсоналу, а також мати правові наслідки.
👉 Адміністрація лікарні наголошує:
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Не поширюйте неперевірену інформацію.
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Довіряйте лише офіційним джерелам.
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Якщо маєте бажання допомогти — звертайтесь напряму до лікарні або через волонтерські організації, з якими заклад співпрацює офіційно.
📌 У воєнний час дезінформація та емоційні маніпуляції можуть становити загрозу не лише репутації, а й безпеці пацієнтів та медиків. Адміністрація залишає за собою право звертатися до правоохоронних органів у разі фіксації подібних порушень.