08:13 | 21.06.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі молодик в дитини вкрав телефон

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Тернопільські патрульні розшукали ймовірного шахрая 🚔

Днями, патрульні отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік попросив у підлітків мобільний телефон, щоб терміново зателефонувати рідним. Один з юнаків передавав ймовірному шахраю мобільний телефон Samsung, але останній його не повернув власнику та втік.

Інспектори оперативно зʼясували, як виглядав правопорушник та розпочали пошуки.

Поліцейські оглянули прилеглу територію та в підвальному приміщенні одної з багатоповерхівок виявили чоловіка, схожого за описом заявника.

24-річний громадянин зізнався у скоєному та розповів, де залишив викрадений телефон.

Для з’ясування всіх обставин події охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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