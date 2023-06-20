У Теребовлі триває набір добровольців, які поїдуть у Херсон

Теребовлянська міська рада оголосила про формування команди допомоги для відрядження у Херсонську область.

“Звертаємося до працівників підприємств, установ та організацій, а також просто небайдужих мешканців Теребовлянської громади, які мають бажання взяти участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Херсонській області.

ЗСУ зі зброєю в руках боронять наші кордони від ворога, гідно тримають свій фронт, щоб ми могли тут, в тилу, жити і працювати. Зараз допомоги потребує Херсонська область: затоплено велику кількість населених пунктів, люди і тварини опинилися у водному полоні. І в наших силах їм допомогти! Кожен може зараз ще раз згадати на якому “фронті” він воює і знайти можливості допомогти, максимально роблячи свій внесок”.

За більш детальною інформацією щодо відрядження, доставки до місця призначення та оплати звертатися за номером телефону: +38 097 566 70 92.