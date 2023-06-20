08:14 | 21.06.2023
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На Тернопільщині «реабілітаційний» центр тримав рабів

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✅ На Тернопільщині виявили факти примусової праці понад 10 громадян

Фахівці Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці у результаті посиленої превентивної роботи, спільно з відділом міграційної поліції ГУ Нацполіції, виявили незаконну діяльність так званого «реабілітаційного центру».

За попередньою інформацією, у центрі незаконно утримували та використовували примусову працю понад 10 осіб.

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