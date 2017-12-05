Новини Тернополя 

У Тернополі на аукціоні продається адмінбудинок разом із земельною ділянкою

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РВ по Тернопільській області продає адмінбудинок загальною площею 744,4 кв. мразом із земельною ділянкою. Об’єкт знаходиться по вул. Глибока, 19 у м. Тернопіль.

Адмінбудинок складається з цокольного поверху виробничо-складського призначення та 1-го і 2-го поверхів адміністративного призначення, оснащений окремими входами на цокольний поверх з прибудинкової території на рівні поверхні землі та окремими входами на 1-й та 2-й поверхи на рівні поверхні землі. У будівлі наявні комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, газопостачання, які частково демонтовані. Площа земельної ділянки – 0,0488 га, знаходиться в зоні житлової та промислової забудови м. Тернополя в серединній його частині.

Початкова ціна – 2,67 млн грн, у т. ч. вартість земельної ділянки – 0,18 млн грн.

Кінцевий термін прийняття заяв – 18 грудня 2017 року.

Детальна інформація – в РВ по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11), тел. (0352) 25-04-87.

Аукціон в електронній формі відбудеться на Товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.com.ua) 22грудня 2017 року об 11.00.

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