На сесії обласної ради в п’ятницю оберуть двох представників громадськості до складу поліцейської комісії

Третє пленарне засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради відбудеться о 10.00 год. 8 грудня.

Про це йдеться у розпорядженні голови обласної ради Віктора Овчарука.

У порядку денному будуть питання про комплексну програму «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021»; про обласну програму підтримки та розвитку патронажної служби в Тернопільській області на 2017-2021 роки; про обрання двох представників громадськості до складу поліцейської комісії; управління патрульної поліції у м. Тернополі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Загалом заплановано розглянути понад 60 питань.