«Забруднювач платить»: з 1 січня тернополян штрафуватимуть за несортоване сміття

З 1 січня 2018 року, відповідно до закону «Про відходи», українці повинні сортувати сміття – «ховати» держава буде тільки залишок, повідомляє 24Канал.

За словами експертів, на даний момент сміття сортують не більш як 5% українців, тому що не розуміють, як це робити і навіщо це потрібно. Роздільний збір відходів впроваджується в більш ніж 750 населених пунктах.

Держава пропонує європейський принцип «забруднювач платить». За несортоване сміття штрафувати будуть і чиновників, і простих українців, які не будуть дотримуватися закону.

Щорічно в Україні викидається понад 11 мільйонів тонн побутових відходів, які ховають на тисячах звалищ і полігонів площею понад 9 тисяч гектарів.