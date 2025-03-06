У Тернополі на «Горбатому мості» встановлять габаритні ворота

У Тернополі на ділянці вул. Татарська – вул. Замонастирська (шляхопровід через залізничну колію) планують встановити нові висотні обмежувачі руху рамної конструкції, які перешкоджатимуть проїзду вантажівок.

Схему організації дорожнього руху з влаштуванням габаритних воріт на даній ділянці затвердили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради (схема додається).

Відзначимо, що шляхопровід був збудований у 60-х роках минулого століття і заборона на проїзд по ньому вантажного транспорту існувала й раніше. Однак через недотримання правил дорожнього руху та ігнорування обмежувальних знаків виникла потреба встановити габаритні ворота, які унеможливлять проїзд вантажівок по мосту та попередять його зношення та руйнування.

При цьому обмеження не стосуватимуться легкового транспорту і громадського транспорту міста.

Габаритні ворота буде встановлено на в’їзді та на виїзді зі шляхопроводу. Також на даній ділянці руху будуть встановлені відповідні попереджувальні дорожні знаки.