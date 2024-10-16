У Тернополі на пішохідному переході знову збили людину

На переході у Тернополі жінка потрапила під колеса авто.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі Тернопільського райуправління поліції. Аварія трапилася 15 жовтня близько 19:40 в обласному центрі на вулиці Стуса.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Transit 2.0 D не встиг вчасно загальмувати й допустив наїзд на пішохода. Жінка 1978 року народження переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Її з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні. Водій попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.