10:28 | 17.10.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі на пішохідному переході знову збили людину

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На переході у Тернополі жінка потрапила під колеса авто.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі Тернопільського райуправління поліції. Аварія трапилася 15 жовтня близько 19:40 в обласному центрі на вулиці Стуса.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Transit 2.0 D не встиг вчасно загальмувати й допустив наїзд на пішохода. Жінка 1978 року народження переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Її з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні. Водій попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

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