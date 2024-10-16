10:27 | 17.10.2024
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Новини Тернополя 

На вул. Замковій у Тернополі паркування буде безкоштовним у І та IV кварталах

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З метою належної організації паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в м. Тернополі, на засіданні виконавчого комітету внесено зміни до рішення виконавчого комітету від 21.12.2011 №2153 «Про встановлення режиму роботи місць для паркування транспортних засобів в м. Тернополі».

Даним рішенням внесено зміни в паркувальний режим роботи місць для паркування на майданчику по вул. Замковій (біля альтанки над озером). Паркування на цій ділянці буде безкоштовним у І та IV  кварталах, повідомляють у міській раді.

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