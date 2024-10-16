У Тернополі затримали молодого злодія

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що у неї з сумки викрали 400 гривень та банківську картку, з якої зняли понад 4600 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 20-річний житель Тернопільського району.

Як встановили поліцейські, потерпіла та зловмисник відпочивали разом в одній компанії. Скориставшись моментом, він витягнув гроші та банківську картку з її сумки, залишеної без нагляду. Карткою потім декілька разів розраховувався в магазинах за різний товар.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.