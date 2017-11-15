У Тернополі на “пташиному ринку” продають смертельно хворих домашніх тварин

Про це повідомляють покупці, які уже втратили своїх улюбленців.

“Хочу поділитися своїм гірким досвідом покупки тварин з Шептицького, — пише в соцмережах ‎Julia Boliachko‎. — Тиждень тому чоловік подарував мені маленьку собачку – дівчинка, порода мальтійська болонка. Собака була надзвичайно гарна, енергійна, дружелюбна, швидко йшла на контакт. Ми відразу ж прив’язалися до неї, а вона до нас. Але радість тривала не довго. В неділю після обіду в неї різко погіршилося самопочуття, вона перестала їсти, тільки спала, була сумна і не активна, ближче до вечора у неї почалися діарея і блювання. В понеділок звернулися до ветеринара, в середу ще раз, але це не допомогло і в середу ввечері вона померла в страшних муках. На наш дзвінок продавчиня відповіла, що це наші проблеми, у неї собака була здорова. У неї ще було оголошення на OLX, але після того як ми до неї звернулися вона його видалила. На жаль, про схожі випадки смертей тварин з Шептицього і пануючі там віруси ми дізналися занадто пізно. Нашу тваринку вже не врятувати, але можна врятувати інших, яких привозять туди на вірну смерть, де вони заражаються вірусами і хворобами. В цьому виводку було ще двоє собак, щиро сподіваюся, що їх омине така сумна доля. Я проплакала два дні, не можу уявити як переживе таку втрату дитина, якій подарували чотирилапого друга. PS: неприємно здивувала діяльність лікарів на Острозького і в клініці “Ай болить”. Жоден з них навіть не припустив, що тварина може бути заражена вірусом, а одразу ж все списали на глистів, хоча ми її проглистували”.

У коментарях до допису тернополяни чисельно підтведили, що теж зустрічалися з такими випадками на цьому стихійному ринку.