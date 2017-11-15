У Тернополі повідомляють про замінування залізничного та автомобільного вокзалів (оновлено)

Як повідомили “Погляду” в головному управлінні національної поліції в Тернопільській області, перший дзвінок про замінування був о 15:15 год. до диспетчера автовокзалу в Тернополі. Через 5 хвилин таке саме повідомлення отримав диспетчер залізничного вокзалу. На місця події виїхали рятувальники, піротехніки, медики, поліцейські. Проводиться евакуація людей з приміщень. Виїзд рейсових автобусів призупинено, однак потяги не зупиняють. Вибухотехніки з собаками “прочісують” територію. Станом на 15:49 год., вибухівки не виявлено.