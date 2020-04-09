У Тернополі немає тест-систем, щоб перевіряти COVID-19

Матеріали, відібрані у 150-ти людей, очікують на дослідження в обласному лабораторному центрі на Тернопільщині. Поставку необхідних тест-систем вірусологи наразі очікують.

До речі, число хворих в області досі не змінилося – їх 168. У лікарні швидкої допомоги поміч сьогодні отримують 8 краян, у міській дитячій лікарні – троє діток і двоє дорослих. Більшість – жителі різних районів області. Серед них – лише троє тернополян із діагнозом «коронавірус». Шестеро містян лікуються вдома, під наглядом сімейних лікарів. Саме такі дані оприлюднили, 8 квітня, на засіданні Тернопільського оперативного штабу із подолання надзвичайної ситуації.

– Якщо ми отримаємо обіцяні тест-системи ввечері, то на ранок мали б бути і свіжі результати досліджень, – каже заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев. – Наразі ж основні цифри залишаються сталими.

Він також нагадав, що у Тернополі за останню добу додалося 4 підозри на коронавірус. Серед цих людей – лише один чоловік пенсійного віку. Також є медик, але його вірогідна захворюваність не пов’язана із виконанням безпосередніх обов’язків. Окрім того, досі не знятими залишаються 7 підозр, які виникли раніше.

– Число осіб, які контактували із доведеними хворими сягнуло 40-ка, – додає він. – Окрім того, є 19 контактних осіб у випадках, які після дослідження не підтвердилися.

Як повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я і медичного забезпечення Василь Даньчак, на самоізоляції у Тернополі – майже 500 людей, які повернулися з-за кордону або контактували із хворими чи тими, у кого виявили підозру на COVID-19. Засобів захисту медикам усіх міських лікарень, задіяних до боротьби із коронавірусом, – вистачає. Якщо не буде значного збільшення числа хворих, то наявним вони забезпечені на місяць наперед.

Терен