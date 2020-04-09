“Прості речі рятують життя”: у Тернополі знімають ролики про те, як поводитися під час пандемії

Тернопільська кінокомісія з ініціативи Голови Асоціації Кінокомісій України Леоніда Бицюри, за підтримки соціально-відповідального бізнесу продовжує серію пізнавально-роз’яснювальних роликів, які будуть інформувати населення про те, як правильно поводитися під час пандемії, що дозволить в найкоротший час побороти інфекцію і повернутися до звичного способу життя. Серія має назву “Прості речі рятують життя” і виготовляється Тернопільською кінокомісією (сценарій, зйомка, монтаж, просування) за підтримки соціально-відповідального бізнесу Тернопільщини.



Цей ролик розповідає про діяльність громадської ініціативи “На відстані руки”.

“Мета проекту “На відстані руки” — допомога продуктовими наборами для потребуючих у Тернополі під час карантину. Через загрозу поширення COVID-19 чимало людей опинилися у непростій життєвій ситуації. Тому тернопільські волонтери, представники громадських організацій, соціальних служб і «Карітасу» об’єдналися, аби оперативно та фахово надавати допомогу”, – розповів координатор благодійної ініціативи Сергій Кічула.



Заступник міського голови Тернополя, голова Тернопільської кінокомісії Леoнід Бицюpа закликає всіх активних, таланoвитих і небайдужих приєднатись дo ствopення сoціальних відеopoликів #stopcovid19. Сьогодні фахівці з візуального мистецтва та кінематографісти: оператори, режисери, сценаристи, актори, соціально-відповідальний бізнес можуть бути, як ніколи, корисними суспільству, об’єднатись і долучитись до спільної протидії COVID-19.

Цей ролик був виготовлений за матеріальної підтримки КвітоЦентр “Квітоцентру”.

Окрема подяка всім засобам ЗМІ та інтернет-спільнотам, котрі допомагають нам розповсюджувати інформацію.

Ми також вдячні кожному, хто хоче підтримати наш проект кoштами.



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