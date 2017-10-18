У Тернополі обирали головного серед пластунів

16 жовтня у Тернополі відбувся Загальний Збір Станиці, на якому було обговорено рік, що пройшов, та обрано новий провід станиці.

Згідно зі звітом попереднього голови СПС Дмитра Сиротюка, рік пройшов продуктивно. Було збільшено кількість членів Пласту в УПН, УСП та УПС, реалізовано 6 станичних проектів та проведено окружний табір, іменовано 6 скобів/вірлиць, “Ця цифра є найбільшою за час роботи нашої станиці” – зауважив Микола Бігус, та створено архів історії нашої домівки.

Після звіту СПС було вислухано звіт СПР та надано абсолюторій попереднім діловодам.

Перед тим, як обирати новий провід станиці, члени ЗЗС прийняли ряд резолюцій, які стосувалися членських внесків.

Також ЗЗС оголошує 2018 рік роком Національно-патріотичного виховання!

Після ухвалення рішень, настав час обрати людей, котрі їх будуть втілювати в життя протягом наступного року.

Станична Пластова Старшина

Голова СПС — ст.пл.скоб Дмитро Сиротюк, ОЗО

Писар/прес-секретар – ст.пл.скоб Дмитро Дем’яненко, ОХ

Скарбник – пл.сен.пр. Юрій Роговик, ОХ

Капелан – пл.сен. Ярослав Шевчук, ОХ

Референт заходів – ст.пл.прих. Яна Доманюк

Референт УПН – пл.сен.пр. Світлана Шацька

Референт УПЮ – ст.пл.скоб Дмитро Зарихта

Референт третьої проби – ст.пл.скоб Петро Лапчак

Референт УСП – ст.пл. Юрій Микитів, ПМ

Референт УПС – пл.сен.пр. Христина Білик, Rt

Станична Пластова Рада

ст.пл.скоб Назар Зелінка, ОЗО — голова

пл.сен. Наталка Юзик

пл.сен. Зоряна Удич, Орл

пл.сен. Назар Яворський, ОХ

пл.сен. Микола Бігус, ОЗО