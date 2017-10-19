Як може виглядати аеровокзал Тернопільського аеропорту, запропонував студент
Як може виглядати аеровокзал Тернопільського аеропорту, в дипломній роботі відобразив Олег Прокопов.
Як може виглядати аеровокзал Тернопільського аеропорту, в дипломній роботі відобразив Олег Прокопов.
One thought on “Як може виглядати аеровокзал Тернопільського аеропорту, запропонував студент”
От побільше б таких студентів залучали до загальнодержавних програм розвитку суспільства (і ОБ”ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД зокрема), тоді було б більше толку, більше б любили РІДНУ державу, рідну землю. Вони й наші традиції знають краще за любого іноземця.
В нас (Скала-Подільська ОТГ) нещодавно ( ще в лютому ц.р. приїздили 2 поляки “робити ДІАГНОЗ” нам. Нашим головам. Діагноз називається так : ДІАГНОЗ УМОВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. Поцікавтеся – посмієтеся добре. Поляк в м”ягкій формі вказав чому ми бідні та дурні. Одно переплітається з другим та існувати ніяк не може одне без другого. Ми не хочемо самі вчитися грамотно й оперативно вирішувати свої нагальні проблеми, а запрошуємо “професіоналів” з досвідом, які там, за поребриком, навряд чи кому потрібні. І ще, напевно, за державні кошти “видали” той ДІАГНОЗ. Тепер треба ДОХТУРА, щоб ще й лікарства нам виписав (за наші ж гроші), щоб якось реанімувати наше хворе суспільство, громаду в даному випадку. Цікаво, що надалі придумає наш селищний (тепер вже не тільки селищний) голова ??? Чи може самим пробувати лічитися, підручними засобами, так би мовити. А чому б ні (говорять на теребовлянщині) ? Закони в нас є, отже другого лікарства й не треба. Постанови КМУ – є, решта – виконавча влада від ґаранта й до РДА – підкоректували б, може. Всього-навсього треба повністю, постатейно виконувати діючі закони і постанови. Грамотно, ввічливо відноситися до своїх людей-виборців, вони теж підкажуть як і що треба робити. Поляк вже робити не буде. Він вже давно наших наймає на роботу, а сам їде на “довші” гроші – в Німеччину, в Англію…