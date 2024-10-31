У Тернополі оштрафували продавця рибою

30 жовтня, під час патрулювання міста, інспектори управління муніципальної інспекції виявили громадянина, який припаркував на тротуарі транспортний засіб та автопричіп з якого здійснював торгівлю рибою.

Під час спілкування та роз’яснення правил благоустрою щодо недопущення захаращення тротуару торгівельною експозицією виникли підозри щодо наявності документів, які б підтверджували законність набуття даної продукції. На місці події інспектори повідомили сектор водної поліції Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області

У ході пояснень продавець не зміг надати всі необхідні дозвільні документи, які б дозволяли реалізовувати водні біоресурси. На продавця було складено адміністративний протокол за ч.1 ст.88-1 КУпАП, а також проведено профілактичну бесіду про необхідність дотримання чинного законодавства під час продажу водних біоресурсів та визначені місця для такої торгівлі.