У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик

Повідомлення про смерть дитини надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від родичів породіллі 7 лютого. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, тернополянці у одному із медзакладів області провели кесарів розтин. Проте дитина не вижила.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки для малолітньої особи) Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують всі обставини події. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії тривають.