Співробітники водної поліції припинили незаконну порубку дерев на Підгаєччині

До правопорушення виявився причетним житель Підгаєцької громади. За вчинене йому загрожує кримінальна відповідальність.

Під час профілактичного відпрацювання співробітники сектору водної поліції Тернопільського райуправління поліції на території Завалівського лісництва виявили чоловіка, який бензопилою зрізав дерева. У ході перевірки з’ясувалося, що дозвільних документів на порубку у нього не було.

На момент викриття він встиг зрізати дев’ять дерев, розділити їх на колоди та завантажити на мотоблок.

Транспортний засіб із деревиною поліцейські арештували та помістили на спеціальний майданчик. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.