На Тернопільщині знайшли людські рештки
Людські рештки в лісопосадці на Тернопільщині виявив місцевий житель: поліцейські встановлюють особу загиблого, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Чоловічі рештки в лісопосадці села Трибухівці Чортківського району виявив місцевий житель. Він там прогулювався з собакою, коли помітив людські кості. На місце події виїжджали працівники Бучацького відділення поліції.
Судово-медичний експерт припускає, що чоловік пролежав у заростях кілька місяців. Біля тіла правоохоронці виявили одяг та гумові чоботи. Працівники поліції встановлюють особу невідомого, а також його причину смерті. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Триває слідство.