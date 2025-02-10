18:20 | 10.02.2025
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На Тернопільщині знайшли людські рештки

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Людські рештки в лісопосадці на Тернопільщині виявив місцевий житель: поліцейські встановлюють особу загиблого, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області. 

Чоловічі рештки в лісопосадці села Трибухівці Чортківського району виявив місцевий житель. Він там прогулювався з собакою, коли помітив людські кості. На місце події виїжджали працівники Бучацького відділення поліції.

Судово-медичний експерт припускає, що чоловік пролежав у заростях кілька місяців. Біля тіла правоохоронці виявили одяг та гумові чоботи. Працівники поліції встановлюють особу невідомого, а також його причину смерті. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Триває слідство. 

 

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